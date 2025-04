Calciomercato, il Milan vuole il colpo da urlo: “Pronta l’offerta per…” / News

A breve Giorgio Furlani dovrà sciogliere i dubbi su chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan. Una decisione importante, che sta tardando ad arrivare. Qualcuno dice che alla fine potrebbe anche non arrivare nessuno, ma al momento il casting rimane assolutamente aperto. Due i nomi in ballo: Igli Tare e Tony D'Amico. Il primo è libero e ha già avuto diversi contatti con Furlani, che però non hanno portato alla fumata bianca. Motivo per cui sono in risalita le quotazioni del secondo, legato per all'Atalanta da un contratto abbastanza lungo. Ad oggi non si hanno notizie invece di un terzo Mister X, che però non può essere comunque escluso a priori. Come dicevamo, comunque, la scelta dovrà arrivare a breve. Dopodiché, il nuovo progetto Milan aprirà ufficialmente i battenti.