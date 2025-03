Calciomercato Milan – Colpo folle, è un fenomeno: “65 milioni per…” | News

Come ben sappiamo, il calciomercato non conosce soste e in casa Milan le voci si susseguono senza tregua. Il club rossonero è atteso da una sessione estiva che promette di essere infuocata, con movimenti destinati a cambiare profondamente il volto della squadra per la prossima stagione. Tra nuovi obiettivi, possibili pesanti cessioni e nuovi colpi a sorpresa, le notizie di mercato che riguardano il Milan si moltiplicano di giorno in giorno. Come di consueto allora, noi abbiamo fatto il punto della situazione nella nostra raffica di calciomercato, in cui abbiamo racchiuso tutte le ultime news più rilevanti e, in alcuni casi, anche clamorose. Da alcune voci su Reijnders, fino a un possibile colpo folle da ben 65 milioni di euro. Per non perdervi nulla dunque, partiamo con la carrellata di aggiornamenti: iniziamo subito con la prima indiscrezione <<<