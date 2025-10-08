Mercato Milan, ora si parla di un nome folle: “Colpo da 35 milioni!”

Tra i vari nomi accostati al Milan in vista delle prossime sessioni di calciomercato ce n'è anche uno decisamente clamoroso: l'indiscrezione

Da tempo il Milan pensa a un centravanti di livello da aggiungere alla rosa a disposizione di mister Allegri. L’attaccante sarà dunque uno dei prossimi tasselli da aggiungere al progetto tecnico rossonero in vista delle prossime sessioni di calciomercato. E non è un caso se, attorno al Milan, circolano già diversi profili di primissima fascia.

Il nome che fa più rumore è quello di Robert Lewandowski: suggestione enorme, ma complicata dall’aspetto economico legato all’ingaggio del fuoriclasse polacco, in scadenza con il Barcellona il prossimo giugno. Le alternative, però, non mancano.

Tra queste ci sono due prime punte “pure”: Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid, centravanti strutturato e dominante nel gioco aereo, e Georges Mikautadze del Villarreal. Due piste seguite con attenzione dal Milan. Ma la novità più clamorosa è spuntata proprio nelle ultime ore ed è rimbalzata direttamente dalla Spagna.

Milan, nuova idea di calciomercato per l’attacco

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Milan avrebbe posato gli occhi su Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, 28 anni, vorrebbe lasciare l’Arsenal, ma la valutazione dei Gunners è significativa: circa 35 milioni di euro. C’è poi un tema fisico da non sottovalutare.

Gabriel Jesus è infatti alle prese con il recupero da una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: il rientro è stimato tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Un fattore che impone più di una riflessione a Casa Milan, anche perché in estate i rossoneri hanno già vissuto un caso analogo con Boniface. Sul brasiliano, oltre al Milan, si registra anche l’interesse dell’Everton in Inghilterra e della Juventus in Italia.

In sintesi: il club valuta più strade per il futuro dell’attacco. Lewandowski resta una suggestione complessa, Sorloth e Mikautadze due opzioni concrete da monitorare, mentre Gabriel Jesus rappresenta l’idea più “forte” delle ultime ore, ma con variabili – costo e condizioni fisiche – da pesare con estrema cautela. Senza poi escludere, chiaramente, anche altre possibili piste che potrebbero spuntare nelle prossime settimane.