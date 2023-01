Calciomercato Milan / Voci su un colpo folle: “Può arrivare gratis” | News

Le ultime sessioni di calciomercato hanno lasciato più di qualche tifoso del Milan con l'amaro in bocca. Alcune ottime intuizioni del duo Maldini-Massara hanno lasciato sempre più spazio a colpi che, almeno per ora, hanno regalato poche gioie. Tanti giovani, alcuni troppo acerbi e non pronti per un top club come il Milan, e qualche scommessa sbagliata. Qualche buco nell'acqua di troppo, insomma, c'è stato. Il che ha portato ad una rosa incompleta e corta, soprattutto per quanto riguarda i ricambi.