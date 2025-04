Calciomercato Milan – Gira una voce folle: “Colpo a sorpresa dalla Juventus!”

Come ben sappiamo, nei prossimi mesi andrà in scena una corposa rivoluzione in casa Milan. I piani del club rossonero prevedono infatti un nuovo direttore sportivo, che dovrà essere scelto entro breve da Giorgio Furlani, un nuovo allenatore, ma anche una rosa profondamente rinnovata dal prossimo calciomercato estivo. Non a caso, parlando proprio di mercato, sono tante le news che continuano a circolare in orbita Milan in questo periodo. Sia per quanto riguarda alcune possibili cessioni, sia per quanto riguarda i colpi in entrata. Senza escludere anche qualche possibile sorpresa.