Calciomercato Milan, news da urlo: “Colpo dal Barcellona!” | News

Sappiamo che il Milan guarda al prossimo calciomercato con l'intenzione di rivoluzionare in maniera profonda la propria rosa in diversi reparti. Anzi, a dire il vero, un po' tutti i reparti della squadra rossonera verranno ritoccati sul mercato. Ecco perché la lista dei giocatori attenzionati, sia in Italia che in giro per il mondo, è davvero lunga e si aggiorna di giorno i giorno con nomi sempre nuovi. In queste ultimissime ore ad esempio in orbita Milan è spuntato un giocatore del Barcellona che rappresenterebbe una ghiotta occasione di calciomercato: ecco i dettagli <<<