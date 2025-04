Calciomercato Milan, arriva Tare e fa la rivoluzione: guardate che colpi! / News

Dopo la trattativa naufragata con Fabio Paratici, il Milan continua la ricerca del suo prossimo direttore sportivo. E in questo momento il profilo in pole position sembrerebbe quello dell'ex Lazio Igli Tare, fortemente sponsorizzato da Zlatan Ibrahimovic. L'alternativa è Tony D'Amico dell'Atalanta, che però sarà impegnato con la Dea almeno fino al termine della stagione e dunque potrebbe entrare in azione solo in un secondo momento. Atalanta permettendo. Ecco allora che il nome di Tare sta prendendo sempre più quota, anche nei pensieri di Giorgio Furlani.