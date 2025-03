Milan News – Colpaccio di mercato dal Real Madrid: “30 milioni per…”

Il calciomercato non dorme mai, tantomeno in casa Milan dove il tema rimane assolutamente caldissimo in vista della prossima bollente sessione estiva. Le indiscrezioni e le news si accavallano di giorno in giorno, confermando come in ambiente rossonero ci sia parecchio fermento già da ora. In attesa del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore del Milan, il mercato è uno dei temi principali e le ultime news che riguardano il Milan sono decisamente interessanti. Noi abbiamo come al solito fatto il punto della situazione con la nostra consueta raffica di calciomercato, in cui abbiamo racchiuso diverse notizie da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra. Da alcune pesantissime voci su Reijnders fino ad arrivare a un possibile colpaccio a sorpresa dal Real Madrid: iniziamo dunque subito a scorrere la raffica partendo dalla prima novità <<<