Calciomercato Milan, colpaccio dal PSG: l’annuncio è clamoroso!

Non solo i soliti nomi noti: attenzione anche alle possibili sorprese di calciomercato e ai nomi nuovi che potrebbero finire in orbita Milan

Il Milan è a caccia di rinforzi di calciomercato da consegnare, possibilmente, il prima possibile ad Allegri. Sappiamo che le priorità assolute di Tare in questo momento sono rappresentate dai due terzini (uno a destra e uno a sinistra) e dal centrocampista.

Per quanto riguarda gli esterni difensivi, i nomi caldi sono sempre quelli di Estupinan del Brighton e di Pubill dell’Almeria. A centrocampo invece si attendono ancora sviluppi dalla telenovela di mercato Jasahri, sempre in bilico tra Bruges e Milan. Occhio però anche all’attacco.

Il profilo sempreverde in questo caso è quello di Vlahovic, in rotta con la Juventus e corteggiato dal Milan e da Allegri in particolare. Non solo i soliti nomi noti, però. Anzi in queste ultime ore è spuntata anche una clamorosa suggestione di calciomercato addirittura dal PSG.

Milan, obiettivo di mercato dal PSG: i dettagli

La pista riguarda sempre l’attacco rossonero ed è stata svelata dal noto esperto di calciomercato Sacha Tavolieri, che su X ha scritto: “Il Milan considera Gonçalo Ramos come prima opzione! I dirigenti del Milan sono in trattative con gli agenti dell’attaccante portoghese per valutare la possibilità di un’operazione. Il Milan ha un budget di 30 milioni di euro e ritiene fattibile un’operazione per Gonçalo Ramos“.

L’attaccante portoghese di 24 anni ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 40 milioni di euro, ma è considerato in uscita dal PSG. Viene comunque da una stagione importante a Parigi, nonostante non fosse un titolarissimo: ben 19 gol e 6 assist in 46 presenze complessive tra tutte le competizioni. Davvero niente male: il Milan ci pensa.