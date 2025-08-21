Non solo Boniface, boom Di Marzio: "Il Milan pensa anche a..."

Il Milan chiude per Boniface ma non si ferma e pensa anche ad altri possibili obiettivi di calciomercato: le ultime news da Di Marzio

Il Milan ha scelto il suo nuovo centravanti ed è pronto a piazzare un grande colpo di calciomercato: è praticamente fatta per Victor Boniface, in arrivo dal Bayer Leverkusen. Un acquisto decisamente importante, voluto da Tare che conosce molto bene il giocatore, ma che non chiude ad altri possibili innesti di fine mercato. Sia di Bonifce che di altri nomi in orbita Milan ha parlato nelle ultime ore il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta TV su Sky Sport.

Milan, gli altri obiettivi di calciomercato dopo Boniface

Ecco quanto raccontato dal giornalista: “Il Milan ha trovato l’intesa per Boniface con il Bayer Leverkusen sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Operazione totale da 30 milioni di euro. Mancano gli ultimi dettagli che dovrebbero essere risolti nelle prossime ore, così che Allegri potrà avere a disposizione il suo nuovo attaccante. Ma i rossoneri hanno trattato anche altri giocatori”. Di Marzio ha poi continuato.

“Nel mirino anche Conrad Harder dello Sporting Lisbona, un giocatore più giovane che magari può tornare buono se il Milan decidesse di fare anche un secondo attaccante in questo mercato, o magari più avanti. Ma il Diavolo ha pensato anche a un brasiliano che si chiama Rayan del Vasco da Gama, un talento davvero tra i più interessanti in questo momento in Brasile”. L’esperto di calciomercato ha poi aggiunto ulteriori dettagli.

Tramite il proprio sito ufficiale infatti, Di Marzio ha sottolineato: “Continua il calciomercato del Milan. I rossoneri per il ruolo di esterno offensivo pensano a Rayan del Vasco da Gama. Per i rossoneri, infatti, può essere un investimento per un giovane di prospettiva che Carlo Ancelotti è pronto a convocare per la Selecao A oggi, comunque, non c’è ancora una trattativa tra il Milan e il club brasiliano per il classe 2006 che può essere un investimento soprattutto in caso di partenza di Chukwueze“. Occhio dunque alle possibili sorprese di mercato in ottica Milan dopo Boniface.