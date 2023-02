Mercato Milan / L’annuncio improvviso fa tremare i tifosi: “Andrà via” | News

Il Milan ha ripreso a correre dopo un periodo decisamente buio. La vittoria nello scontro diretto contro l' Atalanta fa volare i rossoneri al secondo posto, agganciando i nerazzurri di Inzaghi. Ottime notizie per Pioli e per i tifosi milanisti dal campo, dunque. Lo stesso però non si può dire per quanto riguarda le ultime news di mercato .

La situazione più spinosa è certamente quella relativa a Rafael Leao. Del rinnovo non c'è ancora traccia e più passa il tempo, più il portoghese si avvicina alla cessione durante il prossimo calciomercato estivo. Il Milan non si farà remore in tal senso. Ma Leao potrebbe non essere l'unico big rossonero a salutare definitivamente Milano nei prossimi mesi. Anzi, proprio in queste ore, sono arrivate pesanti conferme su un altro possibile addio <<<