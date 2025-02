Calciomercato Milan – Annuncio folle: “Addio Leao, lo scambiano con…”

Il calciomercato è tutt'altro che un tema freddo in casa Milan, come confermano le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero in questi giorni. La sessione invernale di mercato ha ridato entusiasmo, ma anche credibilità al progetto rossonero anche in prospettiva estiva. A gennaio è stato fatto tanto, con una forza che non si vedeva da tempo. Ma è chiaramente in estate che arriverà il grosso del calciomercato del Milan, con altri importantissimi movimenti tanto in uscita quanto in entrata. E, a quanto pare, il club rossonero si starebbe già muovendo e starebbe lavorando sin da ora ad alcune operazioni di grande spessore.