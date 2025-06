Calciomercato Milan, 8 nomi caldissimi: “Uno è sempre più vicino!” / News

Il primo grande colpo di calciomercato del Milan di questa estate è Luka Modric, campione assoluto e infinito, che arriverà per regalare la sua immensa qualità e la sua enorme esperienza al centrocampo rossonero. Il campione croato, però, non può certo bastare. Partito Reijnders e con Musah in uscita, il Milan avrà bisogno di almeno altri due grandi colpi di mercato per la mediana. E il numero degli acquisti potrebbe anche aumentare, qualora dovesse partire pure qualcun altro (occhio ad esempio a Loftus-Cheek, che rimane seriamente in bilico).