Milan News – Ribaltone Allegri: vuole subito questi 5 colpi di calciomercato!

Tra i tanti nomi finiti nel mirino del Milan per la scelta del nuovo allenatore, quello di Massimiliano Allegri è e rimane il più credibile e caldo in assoluto. Il grande ex piace un po' a tutti in casa rossonera, anche al possibile nuovo direttore sportivo Igli Tare. Dopo una stagione segnata da troppe incognite e diversi flop, l’intenzione della proprietà e della dirigenza milanista è quella di puntare forte su un profilo solido e affidabile, che dia garanzie di risultati immediati.