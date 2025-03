Calciomercato, Milan scatenato: “Vogliono questi 5 colpi top nel 2026!” | News

Sarà un’estate lunga, calda e piena di movimenti di calciomercato in casa Milan . Il club rossonero si prepara infatti a mettere mano a tutto: dirigenza, panchina, spogliatoio e giocatori. Stavolta niente piccoli ritocchi, si va giù dritti con una rivoluzione vera, di quelle che cambiano faccia, mentalità e - si spera - anche risultati. Il messaggio è chiaro: nessuno è incedibile, chi ha mercato può partire, anche se ha il nome pesante . Le cessioni serviranno al Milan per mettere da parte un gruzzoletto bello sostanzioso da reinvestire immediatamente sul mercato. E anche in entrata, occhio, ci sarà da lavorare parecchio.

L’intenzione del Milan è quella di tornare ad avere un’identità più italiana, partendo dalla guida tecnica fino ad arrivare alla squadra. Non è un caso se molti dei nomi cerchiati in rosso sul taccuino siano proprio azzurri. A tal proposito, secondo le ultime news di calciomercato il club rossonero avrebbe messo nel mirino ben cinque colpi pesanti per l’estate. Sogni ambiziosi, ma con una logica precisa dietro: ecco la lista di tutti i nomi in ballo, da sfogliare uno dopo l'altro <<<