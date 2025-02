Calciomercato Milan – Ibra scatenato: “Decisi 4 colpi per l’estate!” | News

Non è solo un modo di dire, ma è proprio la realtà: il calciomercato non dorme e non si ferma mai e il Milan lo sa molto bene. Zlatan Ibrahimovic ha mostrato i muscoli nel corso del mercato invernale, portando a casa diversi colpi molto importanti e ribaltando la rosa rossonera. Il dirigente rossonero però non ha nessunissima voglia di fermarsi qui, anzi. Quest'ultimo calciomercato è stato solo l'inizio, un assaggio di quello che può e che vuole fare il Milan nel prossimo futuro e in vista dell'estate. Ibra è pronto a scatenarsi di nuovo e infatti starebbe già lavorando in prospettiva ad alcuni nuovi colpi di mercato per la prossima stagione. In particolare, in ballo ci sarebbero ben 4 nomi precisi che il Milan ha già puntato molto seriamente: ecco di chi si tratta, nome per nome <<<