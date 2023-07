Calciomercato Milan / Moncada tira fuori 2 nomi tutti nuovi: 25 e 45 milioni!

Mentre prosegue il braccio di ferro tra AZ Alkmaar e Milan per Tijjani Reijnders , il club rossonero continua a muoversi anche su tante altre piste di calciomercato . Gli obiettivi della dirigenza rossonera infatti sono parecchi e - con la nuova stagione già al via - non c'è più troppo tempo da perdere. Il Milan deve e vuole completare il prima possibile la rosa a disposizione di mister Pioli .

Sul fronte Reijnders, tutte le carte sono già sul tavolo. Il giocatore spinge per trasferirsi a Milano e Pioli lo attende a braccia aperte. Il Milan ha fatto le sue mosse e ritiene di essersi spinto molto avanti. Ora si attende la risposta definitiva dell'AZ, anche se - da quanto abbiamo saputo - i rossoneri non starebbero affatto gradendo questo tirarla per le lunghe del club olandese. Occhio quindi a tirare troppo la corda. Come detto però, Moncada guarda anche in altre direzioni e adesso avrebbe messo nel mirino due nome completamente nuovi e molto importanti <<<