Clamoroso Milan, Leao ha deciso: annuncio improvviso sul futuro | Calciomercato

Come vi avevano anticipato nelle scorse ore, oltre a Reijnders, Theo Hernandez e Maignan, adesso anche Rafael Leao è finito nel vortice del calciomercato estivo per quanto riguarda il Milan. Sul portoghese c'è infatti il Bayern Monaco, intenzionato a fare sul serio per lui. I bavaresi avrebbero pronta un'offerta da circa 60 milioni di euro più una contropartita tecnica, con il Milan intenzionato a respingere questa prima offerta. Ma non sono esclusi rilanci importanti da parte del club tedesco, anzi.