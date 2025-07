Milan, scippo alla Juventus! Tare progetta un colpo clamoroso

Attenzione ai possibili e clamorosi intrecci di calciomercato tra Milan e Juventus. Stando ad alcune delle ultime news infatti, Tare starebbe progettando delle interessanti trame di mercato che coinvolgono direttamente anche la Juve: i dettagli

In questa sessione estiva di calciomercato, il Milan è particolarmente interessato anche ad alcune situazioni che coinvolgono la Juventus. Che si tratti di obiettivi di mercato in comune o di giocatori bianconeri che piacciono a Tare e Allegri, le strade dei due club paiono destinate a incrociarsi spesso.

L’esempio più lampante riguarda ovviamente la spinosa situazione relativa al futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che tanto piace al Milan e in particolare a Max Allegri, rappresenta un serio problema di calciomercato per la Juve. I rossoneri corteggiano Vlahovic, mentre i bianconeri sperano di riuscire a piazzarlo sul mercato il prima possibile. Occhio però perché, stando alle ultime news che circolano in queste ore, Tare starebbe progettando anche qualcos’altro di interessante.

Milan-Juve, intreccio di calciomercato

I rossoneri nelle ultime ore si sarebbero inseriti con decisione nella corsa per un altro attaccante che è nei radar della Juventus: Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United. I rossoneri hanno anche avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Ma questa mossa di mercato ha una duplice utilità in ottica Milan.

Non solo quella di sondare il mercato per un potenziale obiettivo per l’attacco rossonero, ma anche quella di mettere alle strette la stessa Juventus, che per dissuadere il Milan a lasciare la presa su Hojlund potrebbe favorire ancor di più l’uscita di Vlahovic, magari garantendo al giocatore una buonuscita importante. Che sia un’azione di disturbo o un reale interesse, dunque, poco cambia: occhio ai movimenti di Tare tra Vlahovic e Hojlund per l’attacco rossonero che coinvolgono anche la Juve.