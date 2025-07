Milan, Jashari c’è! E Pedullà rilancia con Vlahovic: “So che…” | Calciomercato

Ardon Jashari è sempre più vicino al Milan . Lo svizzero è l'obiettivo numero uno del calciomercato rossonero per il centrocampo e Tare ha spinto tantissimo per riuscire a portarlo a Milano. Siamo alle battute conclusive della trattativa, al dentro o fuori definitivo, e in ambiente Milan si respira cauto ottimismo .

Lo conferma anche il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, che su X ha scritto: "Jashari: oltre 20 giorni in apnea senza mollare di un centimetro, ora il Milan spera/crede che nei prossimi giorni arriverà il momento del raccolto". E poi ancora: "Jashari ha ribadito al Milan in un nuovo confronto notturno la sua volontà. E la posizione del Brugge - molto scomoda e poco conveniente - è quella di chi sa di dover trattenere controvoglia un ragazzo che ha ormai scelto di andare". Insomma, la strada sembra ormai in discesa, visto che tra l'altro il giocatore ha chiesto e ottenuto la possibilità di non partecipare alle prime amichevoli estive del club belga. Detto di Jashari, il Milan si starebbe però muovendo anche su altre piste, di cui ha parlato sempre Pedullà in queste ultime ore: tra un nome nuovo e Vlahovic, ecco le ultime news dall'esperto di calciomercato <<<