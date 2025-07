Milan, Jashari più un altro! Sky conferma: "Comprano anche..."

Il Milan continua a spingere per Jashari, ma intanto si muove anche su altri obiettivi di calciomercato: ecco le ultime news in diretta Sky

Ore bollenti in casa Milan sul fronte del calciomercato in entrata. I rossoneri stanno spingendo forte per Ardon Jashari, per il quale cresce l’ottimismo. Il giocatore sta mostrando sempre più segnali di insofferenza al Bruges, pressando il suo club affinché lo lasci partire per Milano il prima possibile. Nel frattempo Tare nelle ultime ore ha ritoccato la sua offerta, facendo capire sia al Bruges che al giocatore la propria ferrea volontà di chiudere la trattativa.

Certo, il Milan deve anche valutare potenziali alternative di mercato a Jashari nel caso in cui non arrivasse la fatidica fumata bianca (occhio ad esempio a Tyler Adams del Bournemouth). Ma in questo momento tutte le energie sono concentrate sul centrocampista svizzero. Si attende il via libera, come detto c’è fiducia. Occhio però perché nel frattempo il Milan si sta muovendo anche per altri grossi obiettivi di mercato.

Milan, altro obiettivo di calciomercato top oltre a Jashari

L’altro nome caldo nel mirino di Tare e soci è quello di Guela Doué, terzino destro che piace tantissimo ai rossoneri e ad Allegri. Il Milan si è rifatto sotto con lo Strasburgo, che spara alto: tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il Ds rossonero sta trattando, prepara un rilancio importante ed è in contatto con l’entourage del francese, che ha aperto al trasferimento a Milano. A tal proposito, ecco le ultime news svelate in diretta da Sky Sport.

Milan, le ultime notizie di mercato in diretta Sky su Doué e Jashari

“Le tante cessioni permettono al Milan di fare delle offerte migliorative per quelli che sono i propri obiettivi di mercato, cioè Jashari per il centrocampo e Doué per la fascia destra. La richiesta dello Strasburgo per il classe 2002 è sempre superiore ai 20 milioni di euro e nelle prossime ore il Milan farà una nuova offerta per avvicinarsi alle cifre richieste. Per quanto riguarda Jashari siamo invece sui 40 milioni complessivi, il Bruges non si è mosso di un centimetro dalla sua richiesta. Il Milan era arrivato a 35 tra parte fissa e bonus e anche in questo caso ci attendiamo nelle prossime ore un ulteriore rilancio. Gli obiettivi attuali sono chiari, Doué e Jashari. Poi si aprirà il discorso sull’attaccante“.