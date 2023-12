Calciomercato Milan / Ibrahimovic non basta! Cardinale ha deciso che…

Bisogna dare una svolta immediata e decisiva per risollevare una stagione che sta prendendo una brutta piega per il Milan e questo Gerry Cardinale lo sa molto bene. La prima mossa che potrebbe risollevare il morale e dare uno scossone emotivo a tutto l'ambiente rossonero è il ritorno di Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese avrà un ruolo sicuramente importante in questo senso.

Ibrahimovic infatti non sarà un semplice Team Manager, ma avrà un ruolo centrale anche nelle dinamiche di campo e dello spogliatoio del Milan oltre a quelle societarie. Ibra infatti avrà libero accesso a Milanello e potrà stare vicino a squadra e staff quanto e come lo vorrà. Ma non basta. Già perché per dare la svolta a questa annata, Cardinale e soci avrebbero in mente anche altre importanti mosse che riguardano il calciomercato del Milan: ecco tutti i dettagli <<<