Milan fortissimo nel 2026 con Sarri: guardate che formazione! | Calciomercato

Il Milan prepara la sua rivoluzione di calciomercato: ecco come potrebbe cambiare la formazione rossonera con Sarri in panchina.

Con l'uscita ormai certa di Sergio Conceicao a fine stagione, in questi giorni stiamo passando in rassegna tutti i possibili candidati alla panchina del Milan immaginando come potrebbe essere la nuova formazione rossonera con i vari allenatori accostati al Diavolo. Abbiamo dunque analizzato, ad esempio, la possibile formazione con De Zerbi e con Allegri, due tecnici che rimangono sempre in orbita Milan. Ma oggi è il turno di un altro allenatore molto chiacchierato e tra quelli in pole position per la panchina rossonera: Maurizio Sarri.