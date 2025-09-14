Clamoroso Milan: “Un fenomeno dal Real Madrid a gennaio!”

Secondo alcune indiscrezioni, il Milan potrebbe provare un colpo ad effetto dal Real Madrid in vista della prossima sessione di calciomercato

Nel corso dell’ultimo calciomercato estivo concluso da poco, uno degli obiettivi del Milan negli ultimi giorni è stato un centravanti puro da affiancare a Gimenez. Alla fine è arrivato Nkunku, ottimo profilo di qualità e spessore internazionale, ma non una vera e propria prima punta.

Ecco perché già in vista del prossimo mercato di gennaio Allegri e Tare potrebbero dunque tornare alla carica per un profilo diverso. Un attaccante d’area di rigore, magari approfittando di qualche ghiotta occasione di calciomercato che potrebbe presentarsi. E proprio una di queste arriverebbe direttamente da casa Real Madrid.

Milan, occhio alla sorpresa di calciomercato dal Real Madrid

Stando alle ultime news, i Blancos potrebbero aprire alla cessione di uno dei suoi gioielli già nel mercato di gennaio. A riportare l’indiscrezione è il noto portale brasiliano O Globo, che ha svelato un dettaglio molto interessante sul futuro di Endrick, gioiello verde-oro classe 2006.

Secondo quanto riferito dai colleghi brasiliani, Carlo Ancelotti – Ct del Brasile ed ex allenatore del Real – avrebbe suggerito al giovane attaccante di provare un’esperienza in prestito in Serie A per crescere e trovare più continuità. Le due squadre italiane più attente alla situazione sarebbero Napoli e Milan, entrambe pronte a cogliere l’occasione se il Real dovesse davvero aprire alla partenza del ragazzo.

Non si escludono però altre offerte dall’estero, vista la grande attenzione che il classe 2006 sta attirando da parte dei principali club europei. Da capire se il Milan deciderà di affondare il colpo e trasformare questa suggestione in un vero obiettivo di calciomercato per gennaio.