Milan, tutto confermato: doppio colpo! Attacco da urlo nel 2026

In vista delle prossime finestre di calciomercato il Milan potrebbe rinforzare in maniera molto importate il proprio reparto offensivo

Dopo un’estate di calciomercato particolarmente movimentata, il Milan sta ora registrando le risposte del campo. Da lì arriveranno infatti gli input più importanti per capire dove bisognerà intervenire ancora per continuare a migliorare e a crescere. In questo senso, le prime risposte sono già arrivate.

Nelle intenzioni del club infatti c’è l’idea di intervenire ad esempio in difesa. Un difensore centrale in più può sicuramente servire ad Allegri, ma anche sulle fasce la sensazione è che manchi qualcosa. Così come in attacco. E proprio a tal proposito, attenzione a quello che potrebbe succedere proprio nel reparto offensivo rossonero in vista delle prossime sessioni di mercato.

Milan, due obiettivi di calciomercato per l’attacco

Là davanti manca un attaccante di riferimento oltre a Gimenez. Ma, con questo 3-5-2 plasmato da Allegri, potrebbe mancare anche una seconda punta in più, visto che uno come ad esempio Chukwueze faticherà tanto a trovare spazio. Ecco perché Tare starebbe pensando a due nomi che potrebbero colmare questi tasselli vacanti.

Il primo nome che sta rimbalzando con insistenza in queste ore in orbita Milan è quello del gioiellino brasiliano Rayan del Vasco da Gama. Un talento purissimo di 19 anni che ha stregato Tare e soci, che già in estate gli hanno messo gli occhi addosso. Rayan è in scadenza di contratto con il club brasiliano a dicembre 2026 e può partire a prezzo di saldo già il prossimo gennaio. Si parla di circa 14 milioni di euro. Il talento verde-oro potrebbe dunque rappresentare quella seconda punta che potrebbe giocare come vice-Pulisic.

Per quanto riguarda invece la prima punta di ruolo, ci sono diversi nomi che sono finiti sui taccuini del Diavolo. E tra quelli più intriganti c’è sicuramente quello di Joshua Zirkzee, vecchio pallino di mercato del Milan. L’olandese ex Bologna non sta trovando spazio nel Manchester United e potrebbe partire già a gennaio, magari in prestito con diritto di riscatto. Zirkzee piace ancora molto al Milan e potrebbe veramente rappresentare una ghiotta occasione di calciomercato a prezzi contenuti ma dal potenziale davvero importante.