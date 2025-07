Milan, dopo Estupinan altro colpo deciso: "Tare compra anche..."

Il Milan ha chiuso per il colpo Estupinan ma punta subito ad altri obiettivi di calciomercato: ecco chi c'è nel mirino di Tare ora

Il Milan ha dato un’accelerata sul mercato nelle ultime ore. Tare ha chiuso con il Brighton per Pervis Estupinan che sarà il nuovo terzino sinistro titolare di Allegri. Un affare di calciomercato importante per i rossoneri, che finalmente hanno trovato l’erede di Theo Hernandez.

Per assicurarsi Estupinan il Milan sborserà una cifra complessiva che si aggira attorno ai 20 milioni di euro, probabilmente qualcosa in meno ma parliamo di dettagli. L’importante è che Tare ha chiuso questo importante colpo e che ora potrà concentrarsi su altri grossi obiettivi di mercato. Anzi, stando alle ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero in queste ore, il Milan avrebbe già bene in mente la prossima mossa di calciomercato da fare subito in entrata.

Preso Estupinan, ecco il prossimo colpo di mercato del Milan

Sistemata la fascia sinistra con Estupinan, i rossoneri adesso vogliono chiudere anche per il nuovo terzino destro titolare. Ora questa è la priorità del Milan, che ha in mente diversi obiettivi. Ormai sfumato Marc Pubill, il sogno di mercato di Tare è Guela Doué dello Strasburgo. L’esterno francese classe 2002 piace tantissimo al Milan, che si è già fatto avanti con un paio di proposte concrete. Il Diavolo è arrivato a toccare circa 20 milioni di euro, ma lo Strasburgo spara alto e ne chiede di più: tra i 25 e i 30 milioni. Il Ds albanese continuerà a lavorarci nel tentativo di abbassare le pretese economiche dei francesi, ma intento è costretto a individuare anche altre possibili alternative sul mercato. Soprattutto una starebbe scalando le gerarchie in queste ore.

Milan, non solo Doué: altra pista di calciomercato per il terzino destro

Come vi avevamo anticipato già nei giorni scorsi, occhio anche a Wilfried Singo del Monaco per la fascia destra. L’ex Torino conosce la Serie A, ha maturato una buona esperienza pur essendo ancora relativamente giovane (24 anni) e per caratteristiche piace a Tare e soci. L’ivoriano è stato proposto al Milan, che sta valutando anche la sua candidatura. I costi per Singo sarebbero certamente meno proibitivi di quelli per Doué: altra pista di calciomercato da tenere dunque presente in ottica rossonera.