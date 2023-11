Calciomercato Milan / Di Marzio dà l’annuncio in diretta: “Da quello che so…”

A Casa Milan c'è fermento e parecchio lavoro da fare in vista del prossimo calciomercato di gennaio. In effetti, come vi stiamo raccontando in queste settimane, in programma ci sarebbero diversi movimenti già nel corso della sessione invernale di mercato. Il Milan ha bisogno di rinforzi e i dirigenti rossoneri stanno lavorando concretamente proprio per regalare a Pioli forze fresche a stagione in corso. Si parla di 3 o addirittura 4 interventi che potrebbero potenzialmente andare a rimpinguare ogni reparto della rosa milanista.