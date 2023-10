Milan, deciso il prossimo colpo di mercato: “Furlani vuole chiudere a gennaio!”

1 di 2 Lavori in corso in casa Milan

In casa Milan c'è sempre fermento, soprattutto quando si parla di questioni di calciomercato . Impossibile infatti immaginare Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada fermi con le mani in mano: la realtà dei fatti è tutt'altra. I dirigenti rossoneri si muovono e lavorano nell'ombra, lontani dai riflettori del mercato che, quando aprirà, dovrà trovare un Milan già pronto e con le idee molto chiare sul da farsi.

Il piano del club di Via Aldo Rossi è infatti quello di iniziare a muovere i primi passi, intelaiare rapporti, muovere le proprie pedine, avviare contatti e - in alcuni casi - anche vere e proprie trattative di calciomercato con largo anticipo. Il grosso dei movimenti del Milan è previsto ovviamente per la prossima estate. Ma nelle idee del club c'è anche quella di fare qualcosa già a gennaio. In particolare, il Milan starebbe lavorando a un preciso colpo di mercato da chiudere proprio nelle prossime settimane <<<