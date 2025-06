Milan, colpo vicinissimo! Poco fa l’annuncio: “Tare vuole chiudere!” | Calciomercato

Tanta, anzi tantissima carne al fuoco in casa rossonera. Il club sta infatti lavorando su tantissimi tavoli contemporaneamente, tra mercato in uscita e obiettivi in entrata. Sul fronte delle cessioni, in ambiente Milan in queste ore tengono banco soprattutto le situazioni relative a Musah e a Theo Hernandez. Il primo è vicino al Napoli e, anche se si sono registrati dei rallentamenti tra le parti, l'affare dovrebbe andare comunque in porto. Per quanto riguarda invece Theo Hernandez, è definitivamente sfumata la trattativa con l'Atletico Madrid e ora si cercherà un'altra soluzione. In tutto questo però, come detto, Igli Tare si muove anche per il calciomercato in entrata del Milan.