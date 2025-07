Il Milan vuole un colpo straordinario: guardate chi può arrivare! | Calciomercato

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan andrà sicuramente ad acquistare un nuovo centravanti di spessore e di grande calibro. Su questo non ci sono dubbi. Allegri lo ha chiesto, Tare lo ha ribadito e lo ha confermato. Tracciando tra l'altro anche l'identikit preciso dell'obiettivo sul quale il Milan cercherà di affondare il colpo. La nuova punta centrale, che dovrà essere un bomber di riferimento e forte fisicamente, rappresenterà il vero colpo ad effetto del mercato rossonero. Per questo motivo nel mirino rossonero sono finiti veramente tanti attaccanti straordinari, tra suggestioni folli, autentici sogni di calciomercato e veri e propri obiettivi da urlo. Noi abbiamo dunque fatto chiarezza su chi potrebbe veramente sbarcare a Milano entro la fine di questo mercato estivo nel nostro borsino, aggiornato con tutte le percentuali dal colpo più difficile a quello più probabile: partiamo quindi subito con la carrellata dei nomi in orbita Milan <<<