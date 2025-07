Calciomercato Milan – Colpo a sorpresa, Moretto sicuro: “Vi confermo che…”

Il Milan sta lavorando veramente su tanti fronti di calciomercato. Dopo la partenza di Reijnders e quella in arrivo di Theo Hernandez, si pensa ad altre uscite importanti: da Musah a Thiaw, passando per i vari Chukwueze, Okafor e altri ancora. Ma è sul fronte delle entrate che si respira grande attesa in ambiente rossonero. I colpi, seppur importanti, di Modric e Ricci infatti non possono bastare, anzi costituiscono solo l'inizio del calciomercato del Milan in entrata.