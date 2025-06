Calciomercato Milan – Colpo a sorpresa, bomba Di Marzio: “Mi risulta che…”

Sono ore veramente frenetiche in casa Milan, dove il calciomercato sta tenendo banco in maniera molto evidente. In ballo ci sono cessioni pesanti, come quelle di Mike Maignan e Theo Hernandez dopo l'addio di Reijnders, ma anche nuovi possibili colpi in entrata. Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione con una raffica di notizie in diretta Sky. Partendo dalla situazione relativa a Maignan, il giornalista ha rivelato: "Nelle ultime ore c'è stato un rilancio del Chelsea, che è arrivato a 18 milioni di sterline, quindi circa 21 milioni di euro. Vedremo se il Milan chiederà ancora qualcosa in più, ma diciamo che la pista Maignan-Chelsea si sta avviando verso una possibile conclusione". L'esperto di calciomercato ha poi parlato anche dei movimenti in entrata del Milan, svelando anche alcune grosse novità completamente a sorpresa <<<