Calciomercato Milan, colpo a sorpresa in attacco: spunta un nome inatteso

Il mercato del Milan comincia a muoversi anche sul fronte offensivo. Là davanti infatti l'unico che sembra certo della riconferma è Santiago Gimenez. Sia Jovic che Abraham invece - nonostante alcuni buoni segnali dati in questo finale di stagione - non sono affatto sicuri della permanenza a Milano. Per questo nelle ultime settimane sono spuntati diversi attaccanti che sarebbero finiti in orbita rossonera.