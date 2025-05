Rovella al Milan, annuncio improvviso: “Decisione presa” | Calciomercato

Come sappiamo, il Milan ha l'obiettivo di creare un gruppo maggiormente italiano in vista del calciomercato estivo. Il club rossonero vuole creare un blocco azzurro sul quale puntare per il nuovo ciclo che partirà subito dopo la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Non a caso, nel mirino del Diavolo sono finiti diversi calciatori come Samuele Ricci del Torino, Federico Chiesa del Liverpool, Riccardo Orsolini del Bologna e Lorenzo Lucca dell'Udinese, giusto per citarne alcuni. Ma stando alle ultime news che abbiamo raccolto nelle scorse ore, il Milan avrebbe puntato anche un altro calciatore italiano e giovane.