Mercato, il Milan pensa a un colpo a sorpresa: “Servono 25 milioni”

Stando alle ultime notizie di calciomercato, il Milan starebbe valutando nomi nuovi per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri

Non ci sono grandissimi dubbi: al Milan servono rinforzi immediati dal mercato. Il tempo delle chiacchiere è finito, così come quello dei buchi nell’acqua: adesso Tare non può più permettersi scivoloni e deve andare a dama. Allegri si ritrova infatti a lavorare con una formazione con tante, troppe lacune.

Le più grandi ed evidenti, sicuramente, sono in difesa e in particolare sulle fasce. Il Milan non ha i terzini titolari, né a destra né tantomeno a sinistra dopo i vari addii che ci sono stati (da Walker a Theo Hernandez e non solo). Per quanto riguarda la corsia destra, il primissimo obiettivo di calciomercato dei rossoneri è il francese Guéla Doué dello Strasburgo. Tare ha presentato già un paio di proposte, per ora rifiutate dal club francese. Attenzione però anche a un altro nome a sorpresa finito nel mirino del Milan.

Parliamo del giovane talento italiano dell’Atalanta Marco Palestra. Il 20enne nerazzurro è ritenuto un vero gioiello prezioso, tanto che la Dea avrebbe già fissato un prezzo altissimo per lui: ben 25 milioni di euro. La conferma è arrivata anche dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, che sul proprio profilo di X ha sottolineato: “L’Atalanta chiede 25 milioni di euro per cedere Marco Palestra. I nerazzurri hanno rifiutato un’offerta di 15 milioni di euro più 3 milioni di bonus da parte di un club di Ligue1 nelle ultime settimane”. Il Milan lo segue e continuerà a farlo, in attesa di capire se ci saranno i margini per tentare un affondo concreto.