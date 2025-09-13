Milan, colpo a parametro zero? Gira una voce: “Può arrivare subito!”

Continuano a circolare news di calciomercato che riguardano il Milan: ora si parla di un possibile colpo immediato a parametro zero

Nonostante il calciomercato estivo sia finito da poco, il tema rimane sempre vivo in casa Milan. Soprattutto perché l’ultima campagna acquisti rossonera, nonostante sia stata decisamente movimentata, ha lasciato un po’ l’amaro in bocca e la sensazione di essere rimasta incompiuta.

Il Diavolo ha certamente rivoluzionato la propria rosa, con tantissime cessioni importanti e diversi colpi di mercato in entrata, ma alcune lacune e alcune perplessità rimangono. Insomma, al netto della gran mole di lavoro svolta e portata a termine da Tare e soci, il Milan ad oggi è probabilmente ancora incompleto.

Ed è per questa ragione che in queste ultime ore stanno continuando a circolare alcune interessanti voci di calciomercato che riguardano da vicino proprio il Milan. In particolare, occhio a un possibile colpo immediato a parametro zero dal mercato degli svincolati.

Milan, le ultime news di calciomercato: occhio a uno svincolato di lusso

Tra i reparti rimasti più scoperti dopo il mercato estivo c’è sicuramente la difesa. Non è arrivato quel centrale in più che Allegri sperava di accogliere a Milanello, ma anche sulle fasce rimangono le incognite. In quest’occasione parliamo della fascia sinistra, con Pervis Estupinan che non ha ancora convinto nel complicato ruolo di erede di Theo Hernandez.

Ecco perché, stando a quanto riferito da Il Posticipo, il Milan starebbe valutando l’innesto di Sergio Reguilon per rinforzare la corsia mancina. Terzino sinistro classe 1996, lo spagnolo è attualmente svincolato e rappresenta un profilo di qualità, di spessore e di esperienza internazionale. Reguilón ha infatti già vestito maglie pesanti come quelle di Real Madrid, Tottenham, Atetico Madrid e Manchester United, oltre ad aver giocato in Liga con Siviglia e in Premier con il Brentford. Parliamo di un giocatore che ha già collezionato 268 presenze tra club e coppe, mettendo a referto 14 gol e 26 assist: numeri di tutto rispetto per un terzino.

Per il Milan sarebbe un acquisto a costo zero molto intrigante e utile non solo per dare respiro a Estupinan, ma anche per alzare il livello di competitività interna. Reguilon è integro fisicamente e avrebbe le qualità per mettere pressione all’ecuadoriano, creando un sano ballottaggio sulla fascia sinistra. Una mossa che potrebbe dare ad Allegri più soluzioni e più equilibrio nella gestione delle rotazioni.