Milan, colpo a sorpresa: Mediaset annuncia il nome in diretta! | Calciomercato

Tare sta accelerando per centrare alcuni importanti colpi di calciomercato per il Milan che sta prendendo forma. Dopo Luka Modric e Samuele Ricci, in arrivo dal Torino, il Ds rossonero continua a spingere sull'acceleratore per rinforzare ulteriormente il centrocampo. Nelle scorse ore Tare ha fatto un blitz in Belgio per Ardon Jashari, che rimane il sogno di mercato del dirigente milanista per la mediana. Il Milan alza il pressing e il giocatore spinge per trasferirsi a Milano, ma il Bruges rimane un osso durissimo da piegare. Contemporaneamente, rimane sempre in piedi anche la pista che porta a Granit Xhaka, altro grande obiettivo sulla lista di calciomercato del Milan. Ma non solo. I rossoneri infatti starebbero seguendo anche altri giocatori e non solo per il centrocampo. Senza escludere anche possibili sorprese e nomi nuovi. A tal proposito, nelle scorse ore SportMediaset ha parlato in diretta di un altro giocatore che il Diavolo avrebbe scelto come obiettivo principale: ecco di chi si tratta e tutti i dettagli in merito <<<