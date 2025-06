Tutto confermato, il Milan può fare un colpo enorme: “Contatti in corso!” | Calciomercato

Il Milan continua a lavorare su diversi fronti caldi di calciomercato , anche se le ultime news in merito non riferiscono grandissime notizie. Tare in effetti sta trovando diverse difficoltà sui vari tavoli aperti, sia per quanto riguarda alcune cessioni che sul fronte dei colpi in entrata.

Per quanto riguarda le uscite, si registra una netta frenata per il trasferimento di Musah al Napoli, quesi sfumato del tutto ormai, ma anche la difficoltà di piazzare Theo Hernandez , che continua a rifiutare la destinazione araba rappresentata dall' Al-Hilal .

Nubi anche su alcuni degli obiettivi di mercato in entrata dei rossoneri, come ad esempio Javi Guerra. Con Jashari molto lontano per via della valutazione del Bruges, adesso si starebbe complicando anche la pista che porta allo spagnolo del Valencia, club che ha rifiutato la prima offerta del Milan. Ma, parlando di possibili colpi, c'è anche una pista clamorosa per cui arrivano invece conferme molto importanti: ecco tutti i dettagli e le ultime novità in merito <<<