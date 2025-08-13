Milan, colpaccio! Pellegatti dà l'annuncio: "Mi è stato detto che..."

Il Milan prepara un altro grande colpo di calciomercato di cui ha parlato il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti

In arrivo Athekame e De Winter, ma il calciomercato del Milan non si ferma. Anzi, nei piani di mercato del club rossonero c’è ancora spazio per almeno un altro vero e proprio colpaccio, una ciliegina sulla torta di grande spessore da regalare ad Allegri negli ultimi giorni di questa sessione estiva.

Ci riferiamo, come è abbastanza ovvio, al colpo in attacco. Allegri attualmente ha infatti a disposizione solamente Gimenez come unica vera punta di ruolo: un altro bomber di livello serve assolutamente e il Milan ci sta lavorando. Ma chi potrà veramente sbarcare a Milano tra i vari nomi che stanno circolando nelle ultime ore in orbita rossonera? A tal proposito, il noto giornalista Carlo Pellegatti ha rivelato alcune importanti novità.

Milan, colpaccio di calciomercato in attacco: le ultime news da Pellegatti

Ecco quanto riferito dal collega sul proprio canale YouTube: “Per quanto riguarda Vlahovic, mi pare una trattativa con troppi problemi. Il Milan aveva in mente un budget di 8 milioni per lui e con il giocatore che avrebbe potuto rinunciare a metà del proprio attuale ingaggio. Allora, primo punto: Vlahovic non vuole assolutamente rinunciare a questi 12 milioni che gli spettano fino alla fine del suo contratto con la Juventus. Poi il Milan più di 8/10 milioni per Vlahovic non li vuole spendere, mentre la Juve ne chiede 20/25. Quindi parliamo di cose ben più serie e concrete”. Pellegatti ha poi continuato.

“Occhio a Hojlund. Da quello che so dall’entourage del giocatore, ci sono stati contatti recenti importanti. Ed è vero che il Manchester United ha dato apertura per un prestito. Qualcuno ha parlato anche di cifre e possibili riscatti tra i 35 e i 50 milioni. A me però è stato detto che per ora di cifre non ne sono state mai fatte. Dall’entourage del giocatore mi dicono che lo United ha aperto ma è finita lì, è ancora tutto da abbozzare. Ma adesso veniamo al giocatore. E’ vero che la volontà di Hojlund sarebbe stata quella di giocarsi un posto a Manchester, ma non è stupido. Lui ha dietro l’agenzia SEG del potente Kees Vos. E qui arriva la notizia“. Il giornalista ha quindi rivelato altri dettagli in merito.

“Nelle scorse ore proprio a Kees Vos è arrivata la telefonata di Giorgio Furlani. Fino alla telefonata di ieri c’era molta perplessità nell’agenzia olandese, perché aspettavano ancora un contatto diretto con il Milan. E il giocatore era rimasto male di tutte le cose che si erano dette su di lui. Sì, è vero che Hojlund voleva giocarsi le proprie carte con il Manchester Untied, ma non ha mai e poi mai rifiutato l’idea di andare al Milan. Stiamo parlando del Milan, il ragazzo lo sa bene. E’ rimasto male perché è passato un messaggio sbagliato, come un giocatore che snobbasse il club rossonero. No, non ha mai pensato questo. Ma per ora il Milan non si era mai palesato. Adesso invece finalmente è arrivata la telefonata di Furlani e Vos. Mi hanno detto che, dopo questa telefonata, si spera in un’accelerazione della trattativa ma si pensa comunque che sarà abbastanza lunga. Finalmente però qualcosa si è mosso, ora si entra nel vivo”.