Calciomercato Milan, colpaccio last-minute: "Al posto di Gomez..."

Ultime ore di fuoco per il calciomercato del Milan, che cerca un difensore affidabile per Allegri: niente Gomez, occhio alle alternative

Dopo l’assalto fallito ad Akanji, il Milan si è fiondato con forza su Joe Gomez del Liverpool come regalo di calciomercato per la difesa di Allegri. Anche in questo caso però, salvo clamorosi colpi di scena in extremis, l’affare non andrà in porto. A tal proposito, l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio è stato molto chiaro.

Sul proprio profilo di X, il giornalista ha infatti spiegato: “Milan, c’era l’accordo con il Liverpool per Joe Gomez: il giocatore era pronto a partire. Ma il Liverpool non ha autorizzato il trasferimento e il Milan ora molla la presa perché non avrebbe i tempi necessari per le visite mediche”. Pista tramontata, dunque. Ma Tare vuole comunque portare a Milano un nuovo centrale difensivo nelle ultimissime ore di mercato. Occhio dunque alle alternative.

Niente Gomez, ecco le alternative di calciomercato per il Milan

Il Milan ha chiuso intanto per David Odogu, giovane difensore tedesco che arriva dal Wolfsburg. Il 19enne però non potrà ovviamente essere il colpo richiesto da Allegri, che per blindare la difesa rossonera vuole un profilo di spessore e maggiore esperienza.

A questo identikit posso rispondere alcuni giocatori accostati al Milan come Juan Foyth del Villarreal, Caleb Okoli del Leicester, Berat Djimsiti dell’Atalanta e Merih Demiral dell’Al-Ahli. Tutte buone occasioni di mercato. Ma c’è un nome che sta impazzando sui social e sul web in questo momento, indicato soprattutto da tanti tifosi rossoneri come quello che potrebbe essere il vero colpaccio di calciomercato last-minute per la difesa del Milan.

Parliamo di Oumar Solet dell’Udinese, che tra l’altro arriva dall’ennesima grande prestazione contro l’Inter. Un nome che scalda e che piace un po’ a tutti. I tifosi lo richiedono a gran voce, potrebbe rappresentare un gran colpo di mercato di Tare. Per centrarlo servirebbero almeno 25 milioni di euro. Sono ore di fuoco, ma manca sempre meno al gong finale. Il Milan deve fare in fretta.