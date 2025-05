Calciomercato Milan | Ora Cardinale si scatena: presa decisione pesantissima

Senza Europa, al nono posto in classifica, con una finale di Coppa Italia persa contro il Bologna, il Milan si appresta a chiudere una stagione straordinariamente fallimentare. Una disfatta su tutta la linea, salvando la sporadica parentesi rappresentata dalla Supercoppa italiana. A fronte di un'annata del genere, è chiaro come i piani alti di Casa Milan debbano operare uno stravolgimento totale che dovrà coinvolgere ogni ala del club rossonero. Dalla parte dirigenziale (con un nuovo direttore sportivo ) a quella tecnica (con un nuovo allenatore ), finendo con la squadra , che andrà pesantemente ristrutturata nel corso del prossimo calciomercato estivo.

In particolare, Cardinale avrebbe preso una pesantissima decisione: porte aperte e piazza pulita sul mercato. In altre parole, chiunque potrà partire alle giuste condizioni, nessuno è considerato un intoccabile e in tanti rischiano il taglio dal nuovo progetto Milan. Ecco perché in ballo sono finiti anche alcuni nomi pesantissimi. Noi abbiamo dunque fatto il punto del calciomercato del Milan in uscita con il borsino dei possibili partenti, aggiornato con tutte le percentuali nome per nome: preparatevi, iniziamo con la carrellata e attenzione alle sorprese <<<