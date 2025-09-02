Clamoroso Milan: altro colpo? Può arrivare subito... a zero!

Nonostante il calciomercato estivo sia appena finito, in ambiente Milan si continua a parlare di possibili colpi: occhio a uno svincolato

Il calciomercato del Milan ha regalato gioie e anche qualche delusione, colpi importanti e qualche perplessità. La sensazione generale è che sia stato un mercato un po’ incompleto. Tante, tantissime cessioni e ottimi incassi. Colpi di livello, soprattutto a centrocampo. Ma manca ancora qualcosa.

Accolti con entusiasmo nomi di livello internazionale come Modric, Nkunku e Rabiot, così come intrigano le prospettive e le qualità di un talento italiano come Ricci. Qualche dubbio in più su altri nomi, ma è ancora presto per esprimersi con sicurezza. Quel che pare certo già da ora, però, è che alcuni reparti sono rimasti un po’ indietro rispetto ad altri. Se, come detto, il centrocampo è pieno di qualità e di nuovi innesti importanti, la difesa appare invece il reparto più sguarnito in assoluto.

I nuovi terzini non convincono e al centro ci si aspettava un colpo di qualità ed esperienza che alla fine non è arrivato, nonostante fosse stato indicato da Tare come uno degli obiettivi del Milan per gli ultimi giorni di calciomercato. Attenzione però, perché in aiuto potrebbe arrivare il mercato degli svincolati, da dove si può attingere ancora liberamente. E, a tal proposito, un nome perfetto per le necessità rossonere ci sarebbe eccome.

Milan, è sempre calciomercato: occhio a uno svincolato di lusso

In queste ore infatti sul web sta rimbalzando il nome di Takehiro Tomiyasu, ex Bologna che si è svincolato dall’Arsenal. Un profilo che risponderebbe alla perfezione a quello che cerca il Milan. Esperienza sia in Serie A che a livello internazionale, ancora relativamente giovane (26 anni), capace di giocare sia come centrale che come terzino destro, entrambi ruoli rimasti un po’ scoperti. Duttilità e qualità per Tomiyasu, che però è reduce da un pesante infortunio ed è ancora indisponibile. Il Milan potrebbe farci un pensierino, magari appurando le sue condizioni fisiche e capendo quando potrà tornare abile e arruolabile. Una suggestione per ora, ma il mercato degli svincolati rimane sempre aperto e Takehiro Tomiyasu rappresenta sicuramente uno dei pezzi più pregiati rimasti in vetrina.