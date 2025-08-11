Calciomercato, Milan scatenato: dopo De Winter, vuole prendere pure...

Nelle ultime ore il Milan sta accelerando in maniera molto concreta per alcuni obiettivi di calciomercato: in arrivo De Winter dal Genoa, ma non è finita qui

Ceduto Thiaw al Newcastle per ben 42 milioni di euro complessivi, il Milan ha immediatamente trovato il sostituto sul mercato. Il designato è il belga classe 2002 Koni De Winter, che nelle prossime ore sbarcherà a Milano dal Genoa per circa 20 milioni di euro. Un colpo di calciomercato importante, che tra l’altro incontra pienamente i gusti e le preferenze di mister Allegri.

Il tecnico rossonero, che ha già avuto modo di lavorare con un giovane De Winter ai tempi della Juventus e dunque conosce molto bene il ragazzo, voleva un profilo di prospettiva ma comunque già pronto e che conoscesse la Serie A. Il 23enne di Anversa, dunque, risponde perfettamente a questo identikit. Occhio però perché, stando alle ultime news di calciomercato, il Milan non avrebbe intenzione di fermarsi a De Winter e starebbe già pensando anche a un altro colpo importante da regalare ad Allegri.

Milan, un altro colpo di calciomercato oltre a De Winter

Come già vi avevamo anticipato nelle scorse ore, il solo De Winter potrebbe non bastare per completare la difesa rossonera. Con Allegri che continuerà a lavorare su una retroguardia camaleontica e capace di giocare anche a tre dietro, il Milan con ogni probabilità andrà alla ricerca anche di un altro centrale, magari più di esperienza questa volta. E a tal proposito, sta già circolando più di qualche nome in orbita rossonera.

Da escludere – salvo clamorosi colpi di scena – quello suggestivo ma troppo costoso del 28enne ex Napoli Kim Min-jae, in uscita dal Bayern Monaco. Okoli del Leicester piace, ma non aggiungerebbe molta esperienza al reparto difensivo. Altri profili che intrigano da tempo il Milan sono ad esempio Kiwior dell’Arsenal e i vari Chalobah, Renato Veiga e Disasi del Chelsea, ma anche in questi casi i costi sarebbero importanti. Il profilo invece perfetto – per esperienza, qualità e prezzi – sarebbe quello di Djimsiti dell’Atalanta, connazionale di Igli Tare con un lungo passato in Serie A a livelli importanti. Occhio dunque soprattutto all’albanese per completare la difesa del Milan.