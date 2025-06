Milan, Allegri sogna questa formazione per il 2026: è fortissima! | Calciomercato

Allegri e il calciomercato estivo sono pronti a rivoluzionare la formazione del Milan in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore si stanno rincorrendo tantissime novità, tra possibili pesanti cessioni e anche nuovi colpi in entrata. In particolare, Reijnders è destinato all'addio così come Modric è pronto a sbarcare a Milano. Ma questi saranno solamente i primi due movimenti di mercato del Milan, che sta lavorando alacremente anche su moltissimi altri fronti. Ecco perché, come dicevamo, la formazione rossonera è destinata a cambiare drasticamente volto per il 2026. E allora noi abbiamo provato ad anticipare quella che potrebbe essere la nuova squadra rossonera del prossimo anno e il risultato finale è decisamente interessante. Andiamo dunque a vedere come potrebbe essere la nuova formazione del Milan di Allegri: eccola nel dettaglio, con titolari e possibili riserve ruolo per ruolo e occhio alle sorprese <<<