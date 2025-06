Milan, Allegri ribalta la formazione: sogna questi 6 colpi top! | Calciomercato

Il Milan si sta muovendo in maniera decisa sul mercato per cercare di consegnare ad Allegri una nuova formazione con rinforzi importanti entro l'inizio del ritiro estivo rossonero. Tare ha già regalato al tecnico livornese due centrocampisti di spessore come Modric e Ricci, ma siamo solamente all'inizio del calciomercato. In arrivo, infatti, ci sono anche altri acquisti decisamente grossi. E il Milan cercherà anche di accontentare quelle che sono le idee e le richieste di Allegri. Che, effettivamente, avrebbe in mente alcuni nomi ben precisi per completare la formazione del Milan in vista della prossima stagione: ecco nel dettaglio i 6 colpi da sogno sulla lista di Allegri <<<