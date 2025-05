Milan, Allegri fa il terremoto: “Decisione pesantissima!” | Calciomercato

Con Igli Tare come direttore sportivo e Max Allegri finalmente sulla panchina rossonera, il nuovo progetto del Milan può finalmente prendere forma e vita. E adesso l'attenzione si sposta completamente sul calciomercato, con il club rossonero pronto a cambiare profondamente pelle alla sua squadra. In arrivo infatti ci sono mesi bollenti, tra nuovi colpi di mercato in entrata e anche cessioni illustri. Quella che sta facendo parlare di più in queste ore è quella di Tijjani Reijnders, corteggiatissimo dal Manchester City. Il Milan chiede dai 70 milioni in su per lasciarlo partire: la trattativa è caldissima. Non solo Reijnders, però.