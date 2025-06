Milan, Allegri chiede 5 colpi top: “Ecco chi vuole comprare” | Calciomercato

1 di 6

Milan, la lista di mercato di Allegri

I sogni di calciomercato del Milan di Allegri.

Non solo cessioni. Il nuovo Milan di Allegri e Tare ha bisogno anche di innesti di qualità e rinforzi importanti, con un calciomercato in entrata che dovrà essere degno delle ambizioni della piazza rossonera. Modric firmerà dopo il Mondiale per Club, ma ovviamente non basterà.

Anzi, dopo il fuoriclasse croato, Allegri avrebbe in mente almeno altri 5 colpi davvero importanti da mettere a segno per rinforzare la rosa a sua disposizione, con nomi ben chiari e importanti sulla sua lista di mercato. Poi, anche a seconda delle operazioni che verranno fatte in uscita, i colpi in entrata potrebbero anche aumentare numericamente. Ma si parte da una base di 5 grandi colpi di calciomercato per il nuovo Milan targato Allegri.

Tare è già al lavoro per rinforzare la squadra e per regalare al mister rossonero i rinforzi richiesti, con tanti tavoli aperti e diverse trattative in corso. E, come detto, i nomi sulla lista del Milan sono davvero tanti. E allora, andando nello specifico, andiamo a vedere quali sono questi 5 colpi top in programma: ecco tutti gli obiettivi nel mirino dei rossoneri e di mister Allegri <<<