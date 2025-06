Milan, Allegri si scatena: “Ha 7 colpi da sogno in testa!” | Calciomercato

Per ora il calciomercato del Milan ha prodotto più sacrifici pesanti che colpi importanti. Già ceduto Reijnders e Maignan vicino al trasferimento al Chelsea, nonostante Allegri volesse puntare su di lui. Senza dimenticare che in ballo ci sono anche altri big in uscita, come Theo Hernandez - conteso da Al-Hilal e Atletico Madrid - e Rafael Leao - corteggiatissimo dal Bayern Monaco. Adesso però Max Allegri si aspetta ed esige anche colpi di mercato grande spessore per rilanciare il nuovo progetto tecnico rossonero. Luka Modric, salvo sorprese, sarà il primo tassello di esperienza e di grande qualità da inserire nel Milan per la prossima stagione, ma il calciomercato in entrata dovrà regalare al tecnico rossonero anche molti altri nuovi giocatori. In particolare, Allegri avrebbe in mente almeno 7 grandi nomi su cui punterebbe ad occhi chiusi per il suo Milan: ecco, uno dopo l'altro, tutti gli obiettivi da sogno di Max <<<