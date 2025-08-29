Milan su Akanji, Di Marzio dà la notizia: “Ecco l’offerta!”

Il Milan punta su Akanji per la difesa: ecco le ultime news in merito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio

Come vi abbiamo già riferito nelle scorse ore, il Milan sta puntando seriamente su Manuel Akanji del Manchester City per rinforzare la difesa a disposizione di Allegri. Un obiettivo di calciomercato decisamente importante, di spessore ed esperienza internazionale. Nelle ultime ore dall’Inghilterra sono arrivate novità non molto confortanti in ottica rossonera.

Secondo quanto riferito infatti da Manchester Evening News, il Tottenham si sarebbe inserito e sarebbe balzato addirittura in pole per il difensore svizzero classe ’95. Akanji può partire per una cifra introno ai 15/17 milioni di euro, ma l’ostacolo vero per il Milan – oltre alla concorrenza del Tottenham – sarebbe l’ingaggio del giocatore. A tal proposito, attenzione alle ultime news rivelate in merito dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Milan-Akanji, c’è l’offerta

Ecco quanto riferito dal giornalista di Sky Sport sul proprio sito ufficiale: “Il Milan vuole rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri in questi ultimi giorni di calciomercato. Proprio in quest’ottica, il club rossonero ha presentato una prima offerta all’entourage dello svizzero. Si attende dunque una risposta dal calciatore del Manchester City, che ha uno stipendio di 4.5 milioni per due anni e, inoltre, avrebbe voluto giocare ancora la Champions League. Il Milan, però, fa sul serio e sta spingendo per convincere il giocatore. Se dovesse arrivare risposta positiva dal classe 1995 ex BVB, con i Citizens si dovrebbe trovare facilmente un accordo. Su Akanji, ad ogni modo, rimane vivo l’interesse anche di altri club”. Sono ore calde per il Milan e Akanji è tra le priorità di calciomercato dei rossoneri. Situazione da monitorare con attenzione, ora per ora.