Calciomercato Milan – Addio Reijnders, annuncio shock: “Scelto il sostituto”

Ormai è confermato: il Manchester City vuole regalare a Pep Guardiola un suo grande pupillo, Tijjani Reijnders del Milan . Stando alle ultime news di calciomercato infatti, il club inglese nelle prossime ore busserà ufficialmente alla porta di Casa Milan con un'offerta da circa 50 milioni di euro . Cifra importante, che però potrebbe non bastare per convincere il club rossonero a cedere uno dei suoi gioielli più preziosi. Ma c'è un ma.

I Citizens potrebbero non farsi troppi problemi economici pur di arrivare a Reijnders, tanto da spingersi facilmente anche ben oltre i 50 milioni di euro. E a fronte di una proposta indecente, dai 70 milioni in su, il Milan sarebbe praticamente costretto ad ascoltare le ragioni del City. Immediatamente dopo, il Diavolo dovrebbe anche partire all'assalto di un sostituto di grande spessore e di assoluto livello del centrocampista olandese. Non a caso, in queste ultime ore è spuntato proprio un nome decisamente importante che potrebbe rappresentare l'erede perfetto di Reijnders al Milan <<<